مقتل شاب من جت المثلث في جريمة إطلاق نار

لقي شاب، مساء الخميس، مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأصيب الشاب أمير سعيد بيادسة من جت المثلث، في العشرينيات من عمره، بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار وبتر يده في مدينة باقة الغربية، وعثر عليه ملقى بجانب الشارع قرب جت المثلث، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثرًا بإصابته الخطيرة، وفقا لمصادر محلية.

وأشارت المصادر أن الطواقم الطبية اعتقدت أن الحديث يدور عن حادث طرق، ليتبين لاحقًا أنه مصاب بالرصاص في منطقة الصدر.

ووفقًا للمعطيات، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري حتى الآن إلى 21 قتيلا، في ظل تصاعد خطير في أحداث العنف وجرائم القتل، وتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين