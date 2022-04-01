فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

روسيا تعلن فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من ماريوبول الأوكرانية

مشعل يهاتف والد الشهيد "حمارشة" منفذ عملية "بني براك"

ارتفاع عدد قتلى الانهيار الصخري إلى 11 في سلطنة عمان

مدينة تحت مدينة لتجنب الطقس البارد في مونتريال

موسكو تفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي

هنية: الأسرى والمسرى هما عنوان صراع مفتوح مع الاحتلال

"نادي الأسير": 18 أسيرًا مصابًا بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة

تفعيل الهاتف العمومي في عيادة سجن الرملة

تدهور جديد يطرأ على صحة الأسير موسى صوفان

أوساط فلسطينية بالداخل المحتل تدعو للتأهب خشية من اعتداءات المستوطنين

إعلان تيك توك داخلي

مقتل شاب من جت المثلث في جريمة إطلاق نار

01 ابريل 2022 . الساعة 00:47 بتوقيت القدس
...
الشاب أمير بيادسة (مواقع التواصل)

لقي شاب، مساء الخميس، مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأصيب الشاب أمير سعيد بيادسة من جت المثلث، في العشرينيات من عمره، بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار وبتر يده في مدينة باقة الغربية، وعثر عليه ملقى بجانب الشارع قرب جت المثلث، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثرًا بإصابته الخطيرة، وفقا لمصادر محلية.

وأشارت المصادر أن الطواقم الطبية اعتقدت أن الحديث يدور عن حادث طرق، ليتبين لاحقًا أنه مصاب بالرصاص في منطقة الصدر.

ووفقًا للمعطيات، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري حتى الآن إلى 21 قتيلا، في ظل تصاعد خطير في أحداث العنف وجرائم القتل، وتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#إطلاق نار #جريمة #الداخل المحتل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة