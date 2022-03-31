الجماهير الغاضبة تُشيّع شهيدَي جنين وتدعو لمقاومة الاحتلال

شيّع آلاف الفلسطینیین من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، ظهر اليوم الخميس، جثماني الشهيدين يزيد السعدي وسند أبو عيطة، وذلك في مسيرات جماهيرية حاشدة انطلقت من مشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي يتقدمها مقاومون مسلحون.

وجابت المسيرة شوارع مدينة جنين، وسط إطلاق النار وصيحات الغضب حيث ردد المشاركون الهتافات الوطنية المنددة بالاحتلال وسياساته والداعية لاستمرار المقاومة وتصعيدها.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجثماني الشهيدين على الأكتاف، ثم توجهوا لمنزلي عائلتي الشهيدين في مدينة ومخيم جنين، وبعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانيهما، انطلق موكبا التشييع نحو مقابر الشهداء في مدينة ومخيم جنين.

وبعد إيواء جثمانيهما الثرى، ألقيت عدة كلمات نعى المتحدثون فيها الشهيدين، وأشادوا بمناقبهما، ونددوا بالاحتلال وجرائمه وممارساته ضد الشعب الفلسطيني واستهدافه لمدينة جنين ومخيم جنين.

















المصدر / فلسطين أون لاين