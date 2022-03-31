فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يفرج عن أسير من رام الله أمضى في سجونه 20 عاماً

الجماهير الغاضبة تُشيّع شهيدَي جنين وتدعو لمقاومة الاحتلال

"الإفتاء" يدعو لشد الرحال إلى الأقصى خلال رمضان

"حماس" تنعى الشهداء الثلاثة وتدعو لتصعيد المقاومة مع الاحتلال

في يوم الأرض.. هكذا أسقط الفلسطينيون حواجز الجغرافيا التي نصبها الاحتلال

فوارغُ الرصاص والقنابل.. شاهدٌ على جرائم الاحتلال في سخنين

"أبو رمضان": التمسُّك بالأرض محور الصراع مع الاحتلال.. ويجب السّعي لإنهاء الانقسام

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه الصيادين في بحر غزة

زحالقة: مشروع إسرائيلي لمحاصرة الوجود (العربي) بالنقب ومصادرة نصف مليون دونم

"صبري": الاحتلال يبيت مفاجآت عدوانية بحق "الأقصى" خلال "رمضان"

إعلان تيك توك داخلي

بالصور الجماهير الغاضبة تُشيّع شهيدَي جنين وتدعو لمقاومة الاحتلال

31 مارس 2022 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
...
جنازة تشييع الشهيدين

شيّع آلاف الفلسطینیین من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، ظهر اليوم الخميس، جثماني الشهيدين يزيد السعدي وسند أبو عيطة، وذلك في مسيرات جماهيرية حاشدة انطلقت من مشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي يتقدمها مقاومون مسلحون.

وجابت المسيرة شوارع مدينة جنين، وسط إطلاق النار وصيحات الغضب حيث ردد المشاركون الهتافات الوطنية المنددة بالاحتلال وسياساته والداعية لاستمرار المقاومة وتصعيدها.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجثماني الشهيدين على الأكتاف، ثم توجهوا لمنزلي عائلتي الشهيدين في مدينة ومخيم جنين، وبعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانيهما، انطلق موكبا التشييع نحو مقابر الشهداء في مدينة ومخيم جنين.

وبعد إيواء جثمانيهما الثرى، ألقيت عدة كلمات نعى المتحدثون فيها الشهيدين، وأشادوا بمناقبهما، ونددوا بالاحتلال وجرائمه وممارساته ضد الشعب الفلسطيني واستهدافه لمدينة جنين ومخيم جنين.


photo_٢٠٢٢-٠٣-٣١_١٣-٣٠-٢٧ (3).jpg


photo_٢٠٢٢-٠٣-٣١_١٣-٣٠-٢٧.jpg


photo_٢٠٢٢-٠٣-٣١_١٣-٣٠-٢٧ (2).jpg


photo_٢٠٢٢-٠٣-٣١_١٣-٣٠-٠٥.jpg

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المقاومة الفلسطينية #شهداء جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة