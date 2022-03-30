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ووضع حد لانتهاكات الاحتلال

"الياسين الدولية" تدعو المجتمع الدولي لعدم الكيل بمكيالين

30 مارس 2022 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وعدم الكيل بمكيالين.

وطالبت اللجنة في بيان صحفي بمناسبة ذكرى يوم الأرض، الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بالاستمرار في إحياء هذه الذكرى من خلال فضح انتهاكات الاحتلال، ونشر معاناة أهل القدس والداخل والضفة وغزة.

ودعت الدول العربية إلى وقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقطع العلاقات الديبلوماسية معه، مدينة خطوات التطبيع مع المحتل، كما دعت المحكمة الجنائيّة الدولية إلى محاكمة قادة الاحتلال على سلوكهم الاستيطاني والإجرامي في الأراضي الفلسطينية.

وحذرت المجتمع الدولي من تداعيات هذه السياسة الاستيطانيّة على المنطقة بأسرها، ونبارك المقاومة الفلسطينية المشروعة التي استلهمت من يوم الأرض ثباتها على الحق.

وطالبت المنظمات الدوليّة والحقوقية إلى الضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الكارثة الإنسانيّة في القطاع.

ودعت بمقاومة الاحتلال والتصدي له بكل الوسائل المتاحة مكفولة في القوانين والأعراف الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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