رائد صلاح: مآل التحريض على فلسطينيي الداخل هو "شرعنة الاعتداء وصولاً للتصفية"

أعلن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل رائد صلاح، أنه بصدد التقدم بشكوى رسمية ضد التحريض على فلسطينيي الداخل.

وقال الشيخ صلاح، اليوم الثلاثاء، "إنهم بصدد التقدم بشكوى قضائية ضد الأصوات الإسرائيلية المحرّضة من سياسيين وإعلاميين وشعبويين على مجتمعنا في الداخل عامة، وعلى شخصه، بشكل خاص"

وحذر الشيخ صلاح خلال تصريحات إعلامية، نقلها موقع الجرمق، أن مآل هذا التحريض هو "شرعنة الاعتداء علينا إلى حد التصفية".

ومنذ عملية الخضيرة التي نفذها الشهيدان اغبارية من أم الفحم، تعمد وسائل إعلام الاحتلال إلى التحريض على أهالي الداخل المحتل، استمراراً لمسلسل التهجير.

المصدر / فلسطين أون لاين