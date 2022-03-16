"دراسة": وجبات البروتين تمنع ارتفاع ضغط الدم بنسبة 66%

كشفت دراسة طبية بريطانية، أن تناول وجبات غذائية غنية بالبروتين بشكل منتظم يمكن أن تمنع ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 66%.

وأشارت دراسة ”مؤسسة التغذية البريطانية“ نشرتها صحيفة ”ديلي أكسبرس“، إلى أن البروتين يعتبر ضروريا لنمو الجسم وإصلاحه وصيانته، لافتة إلى أن احتياجات الشخص من البروتين تتغير على مدار الحياة.

وأوضحت أن البروتين هو مصدر للطاقة ويتكون من سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية، مع البروتينات الحيوانية التي لها ”قيمة بيولوجية أعلى“ من النباتات.

وقالت الدراسة: ”لذلك، تحتوي البروتينات من مصادر حيوانية على مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية المطلوبة لنظام غذائي للإنسان، في الوقت نفسه، لا توفر معظم الأطعمة النباتية جميع الأحماض الأمينية الأساسية بكميات كبيرة“.

ولفتت إلى أن تجربة طبية نُشرت أخيرا في مجلة ”ارتفاع ضغط الدم“ في لندن وجدت أن أولئك الذين تناولوا مجموعة أكبر من البروتين سجلوا قراءات منخفضة لضغط الدم، مشيرة إلى أن الباحثين قاموا بتحليل النظم الغذائية لـ 12177 بالغًا مصابين بارتفاع ضغط الدم.

وبينت الدراسة أن هؤلاء طلب منهم تناول وجبات بروتينية بانتظام، بما فيها الدواجن والسمك والبيض واللحم الأحمر والحبوب الكاملة والحبوب المكررة والبقوليات، مضيفة أنه تمت متابعة صحة المشاركين بعد حوالي ست سنوات.

وقالت الدراسة: ”كشفت البيانات التي تم الحصول عليها من مسح الصحة والتغذية في الصين أن أولئك الذين تناولوا أربعة أو أكثر من الأطعمة المعبأة بالبروتين كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق من الدراسة بنسبة 66 %“.

وتابعت: ”من المفهوم الآن أن البروتين من مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية، التي يتم تناولها خلال اليوم، يوفر ما يكفي من جميع الأحماض الأمينية الأساسية عند تلبية متطلبات السعرات الحرارية“، مشيرة إلى أنه عندما ”يتم استهلاك البروتين، يتم استقلابه إلى أحماض أمينية التي تُستخدم لتكوين أي بروتينات مطلوبة“.

ووفقا للدراسة، فإن الشخص البالغ بحاجة لكمية بروتين تبلغ 0.75 جم من لكل كيلو غرام من وزن الجسم، ما يعني أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يحتاجون إلى 53.3 جرامًا من البروتين يوميًا، بينما تتطلب النساء في نفس الفئة العمرية 46.5 جرامًا.

وفي حين أن هناك حاجة إلى كمية أقل من البروتين للنساء دون سن 50 (45 جم)، فإن الرجال يحتاجون أكثر (55.5 جم) بحسب الدراسة.

المصدر / وكالات