"ياسين": الأقصى يتعرض لأبشع الاعتداءات والاقتحامات

قال رئيس رابطة علماء فلسطين أ. د. نسيم ياسين إن المسجد الأقصى يتعرض لأبشع الاعتداءات والاقتحامات من قبل قطعان المستوطنين بمناسبة "الأعياد اليهودية"، داعيا شعبنا للانتباه وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف التواجد فيه لإعماره، والمشاركة القوية في صد اعتداءات المستوطنين المستمرة واقتحاماتهم للمسجد الأقصى وإفشال مخططاتهم.

وشدد ياسين خلال تصريح صحفي شدد فيه على أن قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة حول تفجر الأوضاع في مدينة القدس.

وطالب حكام وشعوب وعلماء وأحرار وإعلاميي وكتاب العالم العربي والاسلامي لمساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في مواجهته غطرسة الاحتلال، كل على قدر استطاعته.

واستنكر مصادقة رئاسة الاحتلال على بناء 730 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، معتبراً ذلك حلقة جديدة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن مدينة القدس نتيجة لتوتر الأوضاع والأحداث والاستفزازات المستمرة من قبل قطاع المستوطنين تتجه إلى المواجهة والانفجار.

ونوه ياسين للعالم بأن الاحتلال يحرم المقدسيين من البناء وتحسين بيوتهم، ويستغل هروب الأوكرانيين إلى دولة الاحتلال ويحاول جلبهم للسكن في المدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين