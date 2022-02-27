الاحتلال يستعد لجلب 10 آلاف يهودي أوكراني خلال أسابيع

كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن ما يقدر بـ10 آلاف يهودي، سيصلون إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، قادمين من أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، وفقًا لمسؤولين حكوميين لدى الاحتلال.



وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الأحد، إنه في ضوء ازدياد طلبات الهجرة من أوكرانيا؛ اتفق وزير الهجرة والاستيعاب في حكومة الاحتلال، بنينا تاماتو، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، على تقديم ميزانيات إضافية لتفعيل عملية الهجرة الطارئة من أوكرانيا، وإصدار تأشيرات الهجرة رقميًا.



وأشارت إلى أنه في العام الماضي بأكمله؛ تم استجلاب ما مجموعه 13 ألف يهودي من أوروبا الشرقية إلى "إسرائيل"، موضحة أن وصول 10 آلاف مستجلب يهودي من أوكرانيا في شهر واحد كبير ومثير.



وكشفت الصحيفة أن سلطات الاحتلال ستقدم لليهود الفارين من أوكرانيا مأوى ووجبات مجانية، وستتيح لهم البقاء في فنادق لمدة أسبوعين إلى شهر، مع احتمالات تمديد هذا الوقت أكثر.



وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في وقت سابق، أنه "لا يزال نحو ثمانية آلاف إسرائيلي في أوكرانيا"، لافتة إلى أن "تعداد الجالية اليهودية يبلغ قرابة 200 ألف نسمة".



وكانت روسيا قد أطلقت فجر الخميس الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

المصدر / وكالات