عمارة: هدم بيوت المقاومين يزيد دعم شعبنا للمقاومة

أكد القيادي في حركة حماس، شاكر عمارة، أن جريمة هدم بيت الأسير محمود جرادات في بلدة السيلة الحارثية، هي انعكاس لحالة الإفلاس التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود الفلسطينيين وإصرارهم على الاستمرار في طريقهم حتى التحرير.

وأشاد عمارة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، بموقف عائلة الأسير جرادات، منوها الى أن هذه الجريمة لن تفت في عضد الأسير ولا عائلته التي جددت، وعقب هدم منزلها، العهد مع المقاومة حتى تحقيق أهدافها.

وقال القيادي في حماس، إن سلوك الاحتلال الإجرامي لن يؤثر على موقف الفلسطينيين من المقاومة بل على العكس تماما يزيد من التفافهم حولها ودعمهم لها.

وشدد على أن سياسة هدم بيوت المقاومين "لن تنجح في إخماد ثورة شعبنا" مستشهداً بمواقف العائلات الفلسطينية التي هدم الاحتلال منازلهم سابقاً.

وطالب عمارة بضرورة الوقوف الى جانب عائلة الأسير جرادات وكافة العوائل التي يستهدفها الاحتلال، مؤكدًا أن شعبنا معطاء وسيقوم بواجبه إلى جانب كل الأحرار في دعم وإسناد تلك العائلات.

ومساء أمس، تصدى عشرات المقاومين لقوات الاحتلال التي اقتحمت السيلة الحارثية غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وفجرت منزل الأسير محمود جرادات، أحد أبطال عملية "حومش" التي وقعت منتصف ديسمبر 2021، وقتل فيها مستوطن وجرح آخرون.

المصدر / فلسطين أون لاين