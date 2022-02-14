بعد بن غفير.. أعضاء كنيست يقتحمون الشيخ جراح

اقتحم وفد عن حزب الليكود المتطرف تقدمه بعض أعضاء الكنيست، بعد ظهر اليوم، حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وذلك بعد ساعات من اقتحام وزير أمن الاحتلال السابق أمير أوحانا الحي، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة الحي لليوم الثاني على التوالي.

وتقدم الوفد الليكودي وزير التعليم الأسبق، يوآف غالانت، وعضو الكنيست شلومو قراعي، وكذلك عضو الكنيست إيتمار بن غفير، الذي عاد للخيمة التي نصبها بالأمس، بعد أن شارك في مداولات لجنة الكنيست بشأن التوتر في حي الشيخ جراح.

ومع اقتحامات بن غفير وأعضاء كنيست عن الليكود، عزلت قوات الاحتلال شارع منزل عائلة سالم عن محيطه ومنعت الفلسطينيين التوافد إليه، وطردت كل فلسطيني ليس من سكان الشيخ جراح، كما قمت قوات الاحتلال بتفتيش منزل الغزاوي في الحي، ومنع صاحب المنزل من الدخول إليه، حيث تم اقتحامه من قبل عناصر مخابرات الاحتلال.

في وقت سابق من صباح اليوم، اقتحم بن غفير الذي يترأس حزب "عوتسما يهوديت"، الحي، فيما واصلت سلطات الاحتلال، فرض الإغلاق على الحي ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منه.

ووصل وزير أمن الاحتلال السابق أمير أوحانا، إلى خيمة بن غفير، في إشارة منه لدعم حزب الليكود للإجراءات والاستفزازات التي يقوم بها بن غفير.

وعقب ذلك، وجهت دعوات لإسناد ودعم أهالي الشيخ جراح مع استمرار اعتداءات المستوطنين، فيما استنفرت شرطة الاحتلال قواتها للحي.

وجاء في بيان مقتصب صادر عن مكتب بن غفير "لن يساعدهم، حتى يعود الأمن والأمان لمستوطنة شمعون هتصديق، سيواصل مكتبي البرلماني العمل هناك".

وذكرت صحيفة "معاريف" أن بن غفير سيبقي على مكتبه البرلماني في الشيخ جراح الذي تضاربت الأنباء بشأن تفكيكه الليلة الماضية، وذلك حتى يعود الأمن للمستوطنين الذين يقطنون في الحي، كما زعم.

وأمس الأحد، هب مئات الفلسطينيين للشيخ جراح، حماية للحي من اعتداءات المستوطنين على الأهالي والممتلكات، وتصديا لفتح بن غفير مكتبه وسط الحي، بحماية قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين