مسيرة حاشدة بغزة رفضاً وإدانة لاجتماع "المركزي" دون توافق

أكد الأمين العام لحركة "الأحرار" خالد أبو هلال، إن "الجلستان السابقتان للمجلس المركزي حصل فيها العديد من القرارات مثل: وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتعزيز حقوق المواطنة، وإطلاق المقاومة الشعبية، لم ينفذ منها أي شيء، بل الذي حصل تعزيز الفساد، وملاحقة المواطن الفلسطيني، وزيادة التنسيق الأمني مع الاحتلال".

جاء ذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة خرجت في شوارع غزة، نظمتها حركة "الأحرار" بمشاركة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، للتعبير عن الرفض الشعبي لعقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير دون توافق، حملت عنوان "المجلس المركزي لا يمثلني".

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأحد، أعمال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في ظل غياب لأي توافق وطني فلسطيني، ومقاطعة واسعة من فصائل وازنة في المنظمة.

وتابع أبو هلال في كلمة له تخللت المسيرة: إن "فريق رام الله يختطف القضية ومنظمة التحرير ويفتقد للشرعية وقرارات منظمة التحرير لا تطبق"، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض المشاركة، كما ترفضها الفصائل الوازنة وهو رفض نابع من "شرفاء شعبنا" حسب قوله.





وأضاف أبو هلال:" إن قرارات فريق أوسلو تأتي انسجامًا مع الموقف الأمريكي والصهيوني"، مستدركاً بالقول: "ما يزال هناك وقت لمن يريد إعلان المقاطعة وعدم الحضور"، ملفتاً إلى أن "القرارات التي ستصدر عن المجلس المركزي ستمرر شخصيات متصهينة لإحكام القبض على مؤسسات المنظمة، وهذه القرارات لن تساوي الحبر الذي كتبت به".

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى النزول إلى الشارع والاحتجاج ورفع الصوت في وجه فريق السلطة، كما دعا لتشكيل مجلس وطني فلسطيني مؤقت جديد يضم كل الفصائل الفلسطينية عدا فريق أوسلو.





ويأتي اجتماع "المركزي" بدورة أعماله الـ 31 بظل مطالبات شعبية وفصائلية واسعة بعدم عقده، باعتبار الجلسة غير شرعية وغير قانونية، وتأتي دون توافق أو حوار وطني، ولها تداعيات سلبية وخيمة على ما تبقى من أمل بإحياء المنظمة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.





وأعلنت فصائل بارزة في منظمة التحرير، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية-القيادة العامة، طلائع حزب التحرير الشعبية وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها الاجتماع، بينما قررت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" المشاركة في ساعة متأخرة ليلة أمس.

ودعت حراكات ومبادرات وطنية فلسطينية، كافة أبناء الشعب إلى التوقيع على عريضة إلكترونية، رفضًا لعقد جلسة المجلس المركزي، ومن أجل انتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين