حافظ على مناعتك بتجنُّب هذه الأطعمة

يلعب اتباع نظام غذائي صحي دورًا مهمًا في دعم جهاز المناعة، الذي يحمينا من مجموعة كبيرة من الأمراض، بما في ذلك فيروس كورونا القاتل.

وفي حين لا توجد أطعمة «جيدة» أو «سيئة» لجهاز المناعة، إلا أن عادات الأكل الصحية ضرورية للحفاظ على مناعة قوية، كما تقول هانا براي، اختصاصية التغذية بولاية فلوريدا، لصحيفة «يو. اس. نيوز آند وورلد ريبورت».

تقول براي «يعمل جهاز المناعة لدينا 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يومًا في السنة». إنه يشمل بشرتنا والإنزيمات الموجودة في دموعنا والخلايا المناعية المنتشرة في مجرى الدم لدينا. ويشمل جهاز المناعة أيضًا تريليونات البكتيريا المعدلة للمناعة الموجودة داخل أمعائنا.

وتوضح بأننا «نتعرض باستمرار لجميع أنواع البكتيريا والفيروسات والفطريات وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة التي يحتمل أن تسبب الأمراض. ولكن طالما أن نظام المناعة لدينا يعمل بشكل جيد، فنحن قادرون إلى حد كبير على مقاومة العدوى. وتلعب التغذية دورًا مهمًا في تقوية (أو إضعاف) جهاز المناعة».

وفيما يلي أطعمة ومشروبات يمكن أن تعرض مناعتك للخطر:

الكافيين قبل النوم:

تقول ماغي مايكلزيك، اختصاصية التغذية المسجلة في شيكاغو، إن تناول الكافيين ليس بالضرورة سيئًا لجهاز المناعة. «ولكن إذا كان يعيق نومك، عندها يصبح مشكلة لجهاز المناعة، لأن النوم الكافي أمر حاسم لصحة جهاز المناعة. فالنوم الكافي يضمن أن تعمل الهرمونات بشكل صحيح وأن الالتهابات أقل في الجسم».

القهوة ليست الشيء الوحيد الذي يجب عدم تناوله قبل النوم.

يجب عليك أيضًا الامتناع عن تناول هذه العناصر الممتلئة بالكافيين قبل النوم:

• الشاي الذي يحتوي على الكافيين.

• الشوكولاتة.

• بعض ألواح البروتين.

* الفواكه المعلبة أو المجففة

يقول الدكتور رافائيل كيلمان، مؤسس مركز كيلمان الصحي في مدينة نيويورك، إنه على الرغم من أن الفواكه المجففة أو المعلبة تبدو صحية، إلا أنها غالبًا ما تحتوي على سكر مضاف.

يقول كيلمان إن الفواكه المعلبة والمجففة تغذي الغلوكوز والفركتوز بالبكتيريا غير الصحية في الميكروبيوم الخاص بك، كما أنها تعزز الرغبة في تناول الحلويات عن طريق تغذية الخميرة والميكروبات الأخرى المحبة للسكر. والاستسلام لتلك الرغبة في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف، تُضعف جهاز المناعة.

* منتجات الألبان

يقول كيلمان إنه في حين أن تناول منتجات الألبان يمكن أن يكون مفيدًا لبعض الأشخاص، إلا أنه يمكن أن يسبب الالتهابات للبعض الآخر.

* الوجبات السريعة

البرغر والبوريتو والبطاطا المقلية من مطاعم الوجبات السريعة لذيذة، لكنها تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون والصوديوم. يقول مايكلزيك إن هذه المواد الغذائية منخفضة في العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن.

الاستهلاك العالي للوجبات السريعة يعني أنه من غير المرجح أن تتناول وجبات متوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات.

المواد المضافة والمواد الحافظة والملونات

تتعرض هذه المواد للمعالجة وترتبط بالالتهابات، ويمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن في المجتمعات البكتيرية، كما يقول كيلمان. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر سلباً، في جهاز المناعة.

الأطعمة المصنعة

يدعي بعض المصنعين أن أطعمتهم المصنعة، «طبيعية»، ولكنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكربوهيدرات المكررة والإضافات والمواد الحافظة المرتبطة بالالتهابات. يقول مايكلزيك إن المستويات المرتفعة من الالتهاب تُضعف جهاز المناعة.

تشمل الأطعمة المصنعة:

• اللحم المقدد

• لحوم الغداء

• الحساء المعلب والخضروات والمعكرونة باللحمة

• وجبات العشاء المجمدة

الأطعمة المكررة

يقول كيلمان إن تناول الأطعمة المكررة يمكن أن يضر بجهاز المناعة ويسبب خللاً في ميكروبيوم الأمعاء وبكتيريا الكولاجين المهمة التي تحافظ على صحة أجسامنا.

تشمل الأطعمة المكررة:

• الدقيق الأبيض

• المعكرونة البيضاء

• الخبز الأبيض

• السكر

ومن المستحسن استبدال هذه المواد بالخبز والباستا الكاملين، وتقليص تناول المواد التي تحتوي على السكر.

المصدر / وكالات