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حماس تدين إطلاق أجهزة السلطة النار على طلاب الثانوية بطوباس

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طالبت بوضع حد لها ومحاسبة الفاعلين

حماس تدين إطلاق أجهزة السلطة النار على طلاب الثانوية بطوباس

02 فبراير 2022 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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وكالات

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " ما أقدمت عليه أجهزة أمن السلطة في مدينة طوباس من إطلاق النار على طلاب الثانوية العامة، وإصابة بعضهم، خلال تظاهرة سلمية لهم للمطالبة بحذف مواد من مناهجهم الدراسية، داعية إلى محاسبة الفاعلين.

وأدان الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، هذا السلوك الأمني المشين بحق طلبة المدارس، والذي يعبر عن العقلية الأمنية المقيتة التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية.

وطالب القانوع بوقف هذه الاعتداءات ضد الطلبة، والعمل على حمايتهم، ومنحهم المساحة الواسعة للتعبير عن رأيهم، وإيصال مطالبهم للجهات المختصة والمعنية، وليس قمعهم وإطلاق النار عليهم. 

واستنكر القانوع الاعتداء الذي تعرض له أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل من عناصر الشبيبة في أثناء اعتصام أبناء الكتلة رفضا لمنع الإدارة لهم من إقامة معرض طلابي. 

كما طالب بوضع حد للممارسات العدائية التي استهدفت طلاب الثانوية العامة والكتلة الإسلامية، ومحاسبة الفاعلين على ارتكاب هذه الحماقات.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حماس #إطلاق نار #أجهزة السلطة #طلاب الثانوية بطوباس

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