"حماس": ممارسات الاحتلال بحقّ النقب استهداف للوجود الفلسطيني

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إنّ "ممارسات سلطات الاحتلال بحق أهلنا في النقب، عنصرية متطرفة واستهداف للهوية والوجود الفلسطينيّين".

وأكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، أنّ هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة العُدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأضاف في تصريح له، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأحد: "إننا إذ نراهن على صمود وثبات وتضحيات أهلنا في النقب والداخل المحتل في الدفاع عن الأرض ومواجهة العدوان، لَنُؤكد على حقّهم في التمسك بحقوقهم ومقاومة المحتل وبكل الطرق.

وشدّد على أنّ استمرار الإسناد الشعبي والوطني والمؤسساتي من كل مكونات شعبنا وفصائله وقواه لأهلنا في النقب وتعزيز صمودهم واجب علينا جميعا، مما يتطلب تكثيف الفعل الشعبي والميداني وفي كل الساحات للضغط على الاحتلال لإنهاء هذه المعاناة.

المصدر / فلسطين أون لاين