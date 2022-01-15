فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اتحاد المقاولين يقاطع عطاءات الأونروا

5 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

طقطقة القباقيب تختفي بصمت و"خضير" آخر صناعها

الجيش العراقي يحبط هجمات بطائرات مسيرة

مطلوب معلمات للعمل في مركز تعليمي بغزة

13 عامًا على استشهاد أيقونة الأمن والأمان..سعيد صيام

إيران تعلن بدء تنفيذ وثيقة التعاون الشامل مع الصين

مطلوب معلمة للعمل في مدرسة

أيل مذعور يحول رحلة صياد إلى مأساة

قمة كبيرة اليوم بين خدمات رفحx شباب رفح

أ.د. يوسف رزقة

المركزي والتحديات؟!

15 يناير 2022 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس

ما زال الموقف الفلسطيني للسلطة الفلسطينية من حكومة الاحتلال موقفًا مرتبكًا، إذ تبدو قيادة السلطة ومشروع التفاوض كمن بلع منجلا، لا يستطيع بلعه بالكامل ولا إخراجه بتمامه. على حين يتقدم المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية يوميا، بل إن وتيرة قضم الأرض والاستيطان والتهويد يتفاقم بسرعة كبيرة.

يقول جلّ الخبراء إن مشروع إقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧م لم يعد ممكننا لوجستيا، فضلا عن أنه مرفوض سياسيا في الفكر الصهيوني، الذي يعمل على تمدد الدولة الصهيونية في كل أرض فلسطين تحت الانتداب، وحكومات الاحتلال المختلفة تتنافس في تطبيق الفكرة الصهيونية.

عدد من قادة فتح يرغبون بالخروج من هذا الموقف المرتبك، ولكنهم يصطدمون بموقف محمود عباس الذي يصر على التفرد بالقرار وتمرير ما يريده من خلال الاجتماعات الشكلية للثوري، وللمركزي. بعض قادة فتح ربما ينتظرون عقد المجلس المركزي القادم في ظل تهديد عباس بموقف جديد ضد هذا الواقع الآسن، ليضغطوا باتجاه ما يريدون. هم يرونه أنه ثمة فرصة في جيدة للخروج من هذا الواقع الذي يعطي (إسرائيل) ما تريد، ولا يعطي الفلسطينيين شيئًا يذكر؟!

هؤلاء القادة ينتقدون تردد عباس وارتباك الموقف الفلسطيني، وإخضاع الموقف لمطالب إدارة بايدن، وبعض الحكومات العربية، وهؤلاء يقولون إن بايدن مراوغ في سياسته، وأنه لم يفِ بوعوده الأساسية، وجلّ الحكومات العربية التي طبعت مع المحتل لا تقدم شيئا كثيرا للموقف الفلسطينية، وأحيانا تضغط الموقف الفلسطيني للقبول بالعطاء الإسرائيلي وإن كان عطاء هزيلا؟!

يبقى السؤال الداخلي هل ينجح هؤلاء القادة في التأثير في الموقف الفلسطيني في اجتماع المجلس المركزي لتبني سياسة جديدة فيها قطع نسبي مع السياسات السابقة التي أثبتت فشلها وعدم صلاحيتها للمستقبل؟! ننتظر الإجابة العملية من اجتماع المركزي.

#السلطة الفلسطينية #فتح #أبعاد

تعليق عبر الفيس بوك

مقالات اخرى للكاتب

الأكثر قراءة