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البرلمان العربي: حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة لا تسقط بالتقادم

02 نوفمبر 2026 . الساعة 18:09 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

أكد البرلمان العربي أن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس، وفقا لـ"حل الدولتين" وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يحقق السلام العادل والشامل.

وأكد البرلمان العربي، في بيان، الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ109 لإعلان بلفور المشؤوم، أن هذا الإعلان شكل جريمة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني، ولا تزال تداعياته مستمرة في ظل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتطرق إلى معاناة قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس من قتل وتهجير قسري وتجويع، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بكل أشكالها وأساليبها المجرّمة في القانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، والتوسع الاستعماري واعتداءات المستعمرين، التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين:
#وعد بلفور #البرلمان العربي #حل الدوتين

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