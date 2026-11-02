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بالصور بلدية غزة تزيل هياكل المركبات المدمرة

02 نوفمبر 2026 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
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أزالت بلدية غزة 384 هيكل مركبة دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة

أزالت بلدية غزة 384 هيكل مركبة دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة، وذلك ضمن أعمال متواصلة تستهدف إزالة المركبات المدمرة من شوارع المدينة ومناطقها، وفتح الطرق أمام حركة المواطنين.

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وقالت البلدية، في بيان، الاثنين، إن الأعمال نُفذت خلال 10 أيام ميدانية، عبر 71 جولة، بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالشراكة مع مؤسسة SAFE ومجلس الخدمات المشترك.

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وأوضحت أن المشروع يستهدف إزالة 1,218 هيكل مركبة موزعة على 31 شارعاً ومنطقة، بهدف تسهيل حركة السير، وتعزيز السلامة العامة، وتحسين البيئة في المدينة.

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ودعت بلدية غزة المواطنين ولجان الأحياء إلى التعاون مع الفرق الميدانية، والإبلاغ عن مواقع هياكل المركبات المدمرة التي تعيق حركة السير أو تشغل الطرق والأماكن العامة، وتسهيل وصول الفرق إليها لإزالتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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