"اليمين أم اليسار أم الإبادة؟".. سخرية أمريكية من انتخابات الاحتلال

سخر برنامج "ساترداي نايت لايف" الأمريكي الشهير من الناخبين الإسرائيليين، على خلفية ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات "الكنيست" التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وبلغت 77.9%، وهي الأعلى منذ عقود، مقدماً الانتخابات باعتبارها استفتاءً على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وخلال فقرة "تحديث نهاية الأسبوع"، علّق مقدم البرنامج مايكل تشي على مشهد إقبال الإسرائيليين على صناديق الاقتراع، قائلاً إن الناخبين اصطفوا ليختاروا بين "اليمين أو اليسار أو الإبادة الجماعية".

وتابع تشي ساخراً من خيارات الناخبين: "هل سيصوتون لهذا الجانب، أم لذاك الجانب، أم للإبادة الجماعية؟"، في إشارة إلى غياب الفارق بين المواقف السياسية الإسرائيلية تجاه الحرب على قطاع غزة.

وأثارت الفقرة غضب منظمات مؤيدة لـ"إسرائيل"، من بينها "حملة مكافحة معاداة السامية" ومنظمة "ستاند وذ أس"، اللتان انتقدتا تناول البرنامج للقضية، واعتبرتا أنه تعامل مع الإبادة الجماعية باعتبارها "فرضية مقبولة".

في المقابل، أشاد مشاهدون آخرون بالفقرة، واعتبروها سخرية سياسية لاذعة من مواقف الناخبين الإسرائيليين تجاه الحرب على قطاع غزة، ورأوا أنها تعكس انتقاداً متزايداً للسياسات الإسرائيلية في الأوساط الإعلامية الأمريكية.

المصدر / وكالات