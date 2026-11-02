"عبدول": أموالنا تُستخدم لتمويل الإبادة الجماعية في غزة

انتقد المرشح عن الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان الأمريكية، عبد الرحمن السيد "عبدول" استخدام الأموال الأمريكية في دعم "إسرائيل"، معتبراً أن تمويل حكومة أجنبية لارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومنع مواصلة النقاش بشأن ذلك، يمثل مشكلة خطيرة.

وقال السيد إن "دولة إسرائيل قامت بالإبادة الجماعية"، مضيفاً أن هذا التوصيف ليس مثيراً للجدل، وأن جهات معنية بحقوق الإنسان داخل "إسرائيل" تتبنى الموقف ذاته.

وأضاف أن إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين من قبل حكومة أجنبية، لدعم الإبادة الجماعية، إلى جانب تقييد النقاش حول هذه القضية، يثير مشكلة خطيرة تستدعي التوقف عندها.

المصدر / فلسطين أون لاين