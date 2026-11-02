8000 زيارة تفتيشية ومئات محاضر ضبط.. إحصائية الاقتصاد في أكتوبر

نفذت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، 8082 زيارة ميدانية للأسواق والمنشآت التجارية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2026، وحررت 444 محضر ضبط، في إطار جهودها الرقابية لحماية المستهلك ومتابعة التزام التجار بالأنظمة والتعليمات.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عن دائرتها الإعلامية، الاثنين، إن الزيارات جاءت ضمن 634 جولة تفتيشية استهدفت متابعة التزام أصحاب المحال التجارية والمنشآت بالاشتراطات المعمول بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضحت أن طواقمها حررت خلال الجولات 315 محضر إتلاف، و65 محضر إثبات حالة وإخطار، إلى جانب سحب عينات غذائية للفحص والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتسجيل 359 كشف أسعار للتأكد من وضوح الأسعار والإعلان عنها داخل المنشآت التجارية.

وأضافت أن الجولات شملت زيارة 84 معملاً ومخبزاً، للتحقق من مدى الالتزام بالشروط الصحية اللازمة لممارسة العمل.

وفيما يتعلق بالمضبوطات، أفادت الوزارة بضبط 265,959 طناً من المواد الغذائية وغير الغذائية المخالفة، وإتلاف 34,114 طناً منها، لعدم صلاحيتها ومخالفتها الاشتراطات الصحية.

كما تعاملت طواقم الوزارة مع 117 شكوى مقدمة من المواطنين، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها وفق الأصول.

وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني استمرار جولاتها الرقابية الميدانية لضبط الأسواق والمنشآت التجارية، والحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان توفر السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات والمعايير الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين