نعت الشهيد"قفة".. التعليم تحذر من استهداف موظفيها

نعت وزارة التربية والتعليم العالي، الأستاذ محمود قفة، الموظف في قسم اللوازم بمديرية التربية والتعليم في رفح، الذي استشهد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات الاحتلال وتصعيده العسكري.

وأكدت الوزارة، في بيان، الاثنين أن استشهاد قفة يأتي في سياق الاستهداف المتواصل للمدنيين ومختلف مكونات الأسرة التعليمية في قطاع غزة، التي دفعت ثمناً باهظاً جراء العدوان الإسرائيلي، الذي لم يستثنِ المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية والإدارية، إلى جانب الطلبة والعاملين في المدارس والجامعات.

وحذرت من أن استهداف العاملين في القطاع التعليمي يشكل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين والعاملين في المؤسسات التعليمية، ويقوض جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق التعافي في ميدان التعليم، في ظل الأوضاع الميدانية والإنسانية المتدهورة في القطاع.

وأعربت الوزارة عن بالغ حزنها لاستشهاد قفة، مؤكدة أن الأسرة التعليمية فقدت برحيله أحد كوادر مديرية تعليم رفح، الذين واصلوا أداء مهامهم في خدمة العملية التعليمية رغم الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها قطاع غزة.

وتقدمت الوزارة بالتعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وذويه وزملائه، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين