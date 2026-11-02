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بلدية غزة تشرع بتجهيز مخيمات النزوح المهددة بالغرق

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بالصور بلدية غزة تشرع بتجهيز مخيمات النزوح المهددة بالغرق

02 نوفمبر 2026 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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باشرت بلدية غزة أعمال توريد الرمال إلى عدد من مخيمات النزوح المعرّضة للغرق في المناطق الغربية من المدينة

باشرت بلدية غزة أعمال توريد الرمال إلى عدد من مخيمات النزوح المعرّضة للغرق في المناطق الغربية من المدينة، ضمن جهودها للحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار وحماية النازحين مع اقتراب موسم الشتاء.

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وقالت البلدية، في بيان، أمس الأحد، إنها وردت 14 نقلة من الرمال إلى عدد من المخيمات المستهدفة، على أن تستكمل هذه الأعمال اعتباراً من اليوم الاثنين، وتتواصل طوال أيام الأسبوع، لحين تغطية بقية المخيمات.

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وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في ظل الظروف الصعبة ونقص الإمكانات المتاحة، بهدف تعزيز إجراءات الاستعداد لموسم الأمطار والتخفيف من معاناة النازحين، الذين يواجهون مخاطر الغرق وتضرر أماكن إيوائهم خلال فصل الشتاء.

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وكانت بلدية غزة قد أطلقت نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، طالبت فيه بتوفير الإمكانات والبيوت المتنقلة والخيام الصالحة والمعدات والآليات والزيوت، إلى جانب الاحتياجات الإنسانية الأخرى، لحماية النازحين والمدينة من مخاطر الغرق خلال فصل الشتاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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