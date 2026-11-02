"الداخلية" تنعى أحد عناصر الشرطة في غزة

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02 نوفمبر 2026 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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من وداع شهداء الشرطة في مجزرة المواصي أمس الأحد (تصوير/ رمضان الأغا)

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني الملازم يوسف محمد حامد أبو يونس (45 عاماً)، من مرتبات المديرية العامة للشرطة، الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف الاحتلال مجموعة من ضباط وعناصر الشرطة في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، أمس الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان نعي، الاثنين، إن الاستهداف وقع أثناء تأدية الضباط والعناصر عملهم الاعتيادي، وأسفر عن استشهاد ستة منهم، قبل أن يلتحق بهم الملازم أبو يونس متأثراً بإصابته.

وكان خمسة من عناصر الشرطة قد استشهدوا، أمس الأحد، وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة قرب مدخل "أرض المانجا" في منطقة مواصي خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الداخلية #مجزرة المواصي #بيان نعي #ضباط شرطة

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