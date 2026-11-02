الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئيًا بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس المقبل غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين