عراقجي: محادثات إيران مع الوسطاء القطريين تحرز تقدماً

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن المشاورات بين بلاده والوسطاء القطريين تشهد تقدماً، لكنها لم تصل بعد إلى نتيجة نهائية، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة تهدف إلى مواصلة هذه المشاورات، وليست مخصصة أساساً لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عراقجي قوله إن المحادثات مع الوسطاء القطريين جارية، وإن التوصل إلى نتيجة نهائية يرتبط بالردود الأميركية على تساؤلات الجانب الإيراني.

وأوضح عراقجي، في تصريح لوكالة "خانه ملت" البرلمانية، أن المشاورات بشأن الخطة المطروحة تسير في مسار التنفيذ، معرباً عن أمله في أن تسود العقلانية لدى الجانب الأميركي، وأن يختار المسار الدبلوماسي بدلاً من الخيارات الأخرى.

وأكد أن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها ومواصلة الجهود الدبلوماسية بالتوازي، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أكثر قوة بفضل الاستفادة من تجارب الحربين الماضيتين.

ويواصل الوفد الإيراني لليوم الثالث على التوالي محادثاته في العاصمة القطرية الدوحة مع الوسطاء، في إطار جهود تهدف إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وسط حراك دبلوماسي تقوده قطر ودول إقليمية لمنع تصعيد عسكري جديد.

المصدر / وكالات