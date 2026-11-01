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بالفيديو شبيه نتنياهو تحت المطاردة في تركيا

01 نوفمبر 2026 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
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شبيه نتنياهو

في رسالة احتجاجية تؤكد أن دماء أهالي قطاع غزة ستلاحق مجرمي الحرب أينما ذهبوا، شهدت فعاليات ماراثون إسطنبول في تركيا مشهداً لافتاً، تمثل في قيام متظاهرين يرفعون الأعلام الفلسطينية بمطاردة شخص يرتدي قناعاً يحمل وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأظهر مقطع فيديو توثيقي للمشهد متظاهرين يلاحقون الشخص الذي تقمص شخصية نتنياهو مرتدياً قناعاً أحمر اللون وسط حشد من المشاركين والجماهير.

وتعكس الخطوة اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية العالمية وتواصل الفعاليات التضامنية مع القضية الفلسطينية وغزة، وملاحقة رموز الاحتلال وجرائمه بالطرق السلمية والرمزية المختلفة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين+شبكة قدس
#غزة #إبادة #ماراثون رياضي #أتراك

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