خسائر بالملايين.. الزراعة في الضفة تنزف بفعل اعتداءات الاحتلال

بلغت خسائر القطاع الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية نحو 1.2 مليون دولار، جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع واحد، تزامناً مع موسم قطف الزيتون، الذي يشهد تصاعداً في استهداف المزارعين والأراضي الزراعية.

ووثّقت مصادر محلية، الأحد، 171 انتهاكاً مباشراً خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طالت 64 مزارعاً فلسطينياً، موضحة أن الخسائر المسجلة تقتصر على المواقع التي تمكنت طواقمها الفنية والميدانية من الوصول إليها، ولا تعكس الحجم الكامل للأضرار، بسبب القيود الأمنية وصعوبة التنقل.

وأظهرت البيانات أن الاعتداءات أسفرت عن اقتلاع وتكسير وحرق وسرقة محاصيل 889 شجرة زيتون معمرة، فيما قُدرت خسائر قطاع الزيتون وحده بنحو 586 ألفاً و870 دولاراً، في أضرار تهدد الموسم الزراعي الحالي ومصادر رزق المزارعين على المدى الطويل.

وتصدرت محافظة الخليل قائمة المناطق الأكثر تضرراً، بخسائر مباشرة بلغت 301 ألف و424 دولاراً، شملت تخريب منشآت زراعية وتدمير شبكات مياه، إلى جانب منع المزارعين، تحت تهديد السلاح، من الوصول إلى أراضيهم وقطف محاصيلهم.

وأكدت المصادر أن الاعتداءات تجاوزت تخريب الممتلكات لتشمل الاعتداء الجسدي وإطلاق النار على المزارعين، في استهداف لمقومات الإنتاج الزراعي والوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج".

يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، سجل 397 اعتداء للمستوطنين، في الضفة الغربية، خلال الفترة بين 1 و26 تشرين الأول/أكتوبر، في حصيلة قياسية منذ بدء التوثيق الأممي عام 2006.

المصدر / فلسطين أون لاين