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ضبط 4.5 طن من الدجاج المُحتكر في خان يونس

31 أكتوبر 2026 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
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ملية الضبط جرت عقب رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام التاجر بالأسعار المعتمدة من وزارة الاقتصاد الوطني

ضبطت مباحث التموين في محافظة خان يونس، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، 4.5 طن من الدجاج المجمد لدى أحد التجار، لبيعها بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية المعتمدة، قبل الإشراف على طرح الكمية للمواطنين وفق الأسعار المحددة.

وأفادت مباحث التموين، في بيان، السبت، بأن عملية الضبط جرت أمس الجمعة، عقب رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام التاجر بالأسعار المعتمدة من وزارة الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أنه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتسليمها إلى وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أشرفت مباحث التموين على بيعها للمواطنين وفق التسعيرة الرسمية، بهدف الحد من التلاعب بالأسعار ومنع استغلال المستهلكين.

وأكدت استمرار جهودها الرقابية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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