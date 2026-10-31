خروقات لا تتوقف.. شهيدان وقصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

استشهد مواطنان، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء غارات إسرائيلية في قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي وإطلاق النار باتجاه مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن ضياء أبو الروس، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، إثر استهدافه من طائرات الاحتلال في محيط شركة الكهرباء شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما قصفت طائرات الاحتلال منطقة شمال المخيم الجديد في النصيرات.

كما استشهد المواطن عرفات العرعير متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وفجر اليوم، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في محيط "رمزون" السنافور شرقي حي التفاح، كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار وقذائفها باتجاه بحر المدينة.

وفي شمالي القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة العلمي قرب مستشفى كمال عدوان، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية في منطقة السلاطين غربي بلدة بيت لاهيا.

أما في وسط القطاع، فقد قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمالي مخيم البريج، واستمر القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح منذ ساعات الفجر.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال شرقي مدينة خان يونس، كما استهدفت نيران قوات الاحتلال خيام النازحين في مواصي القرارة ومنطقة بئر 19.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وسط استمرار سقوط الشهداء والجرحى.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 74,570 شهيدًا، والإصابات إلى 175,808.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغت 1,574 شهيدًا، إضافة إلى 5,687 مصابًا، فيما تمكنت الطواقم من انتشال جثامين 845 شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين