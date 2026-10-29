شهيدان في غزة مع تواصل غارات الاحتلال وقصفه المدفعي وإطلاق النار

استشهد مواطنان، اليوم الخميس، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية واستهدفت مركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفق مصدر في الإسعاف والطوارئ.

كما وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم، اعتداءاتها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف شقة سكنية بطائرة مسيّرة، إلى جانب عمليات تجريف واعتداءات بحرية، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع، وكذلك شرقي مدينة حمد شمالي خان يونس، بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع في أجواء مواصي خان يونس.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار شمالي مخيم البريج وشرقي مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة، فيما نفذت عمليات تجريف في محيط المغازي. كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية شقة سكنية تعود لعائلة العايدي في بلوك 5 بمخيم البريج، دون تسجيل إصابات، إذ كانت الشقة خالية وقت الاستهداف.

وامتد القصف الإسرائيلي إلى المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث استهدفتها المدفعية، فيما تعرضت المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع لقصف مدفعي عنيف مساء الأربعاء.

وفي السياق، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة قبالة منطقة الميناء غرب مدينة غزة، بالتزامن مع وضع علامات صفراء جديدة داخل مياه البحر، في إجراءات تفرض قيودًا إضافية على حركة الصيادين ومصدر رزقهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وما تفرضه من مخاطر متزايدة على حياة النازحين والمدنيين في مختلف مناطق القطاع.

وفي آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 74,564 شهيدًا و175,770 مصابًا، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين