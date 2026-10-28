كتلة الصحفي تنظم دورة تدريبية للصحفيبن بغزة

افتتحت كتلة الصحفي الفلسطيني بمنطقة غرب مدينة غزة دورة تدريب المدربين للصحفيين TOT بمشاركة 24 صحفيا/ة ويستمر برنامج الدورة لمدة أسبوعين بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعية يستمر اللقاء الواحد أربع ساعات تدريبية مكثفة.

وتتضمن الدورة التي يقدمها المحاضر ماجد الزبدة، عدة محاور حول أساسيات التدريب الاحترافي ودور المدرب، وتحليل الاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج، وإعداد الحقائب التدريبية وصياغة الأهداف، ومهارات الإلقاء والتواصل ولغة الجسد، وإدارة القاعة التدريبية والتعامل مع أنماط المتدربين، واستراتيجيات التدريب التفاعلي وكسر الجمود، تصميم الأنشطة والتمارين وقياس أثر التدريب، والتقييم والتغذية الراجعة وتطوير الأداء.

والمحاضر الزبدة استشاري في نقابة العاملين في التدريب ويمتلك خبرة في التدريب تمتد على مدار أكثر من خمسة عشر عاما من التدريب، وهو صحفي وكاتب فلسطيني كتب في العديد من المواقع الإعلامية المحلية والعربية.

وتناول اليوم الأول الحديث عن مفهوم التدريب وأهمية التدريب ومراحل العملية التدريبية وأدوار المدرب ومواصفاته والمدرب صاحب الكاريزما.

وأكدت رئيس كتلة الصحفي بغرب غزة وردة الزبدة، أن الدورة تهدف إلى صقل مهارات الصحفيين وتأهيلهم للانخراط في عالم التدريب، إذ تهدف الدورة لصناعة تجارب تترك أثرا في حقل العمل الإعلامي، وتحويل المعلومات إلى مهارات قابلة للتطبيق.

وقالت الزبدة في كلمتها خلال مراسم افتتاح الدورة مرحبة بالمشاركين، إن الصحفيين الفلسطينيين خاضوا تجارب عمل استثنائية واكتسبوا خلالها مهارات عمل وتجارب تستحق أن تقدم في دورات تدريبية مختلفة حول فنون العمل الإعلامي وتغطية الحروب، والسلامة المهنية، وتحليل البيانات والتعامل مع الأخبار المزيفة وقضايا عديدة، مما يتطلب التعرف على أساسيات التدريب لتقديم التجارب بطرق احترافية.

كما أكدت الزبدة، أن كتلة الصحفي بغرب غزة أعدت خطة عمل خلال الفترة المقبلة تركز على تطوير المهارات الصحفية من جانب، وإسنادهم إغاثيا عبر التواصل مع العديد من المؤسسات والجمعيات الإغاثية، مشيرة، إلى أن الإبادة أدت أيضا إلى تعطل الكثير من الصحفيين عن العمل، وفقدان منازلهم، ومواجهة ظروف معيشية صعبة.











المصدر / فلسطين أون لاين