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شهيد ومصابون بصواريخ ونيران الاحتلال في غزة

28 أكتوبر 2026 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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شهيد في قصف إسرائيلي على خان يونس. (تصوير / رمضان الأغا)

استشهد مواطن وأصيب آخرون، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على قطاع غزة، فيما تواصلت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب محمد عليان البيوك وإصابة 5 آخرين في قصف إسرائيلي على خان يونس.

وكان أب وطفلته أصيبا بجراح، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على "أرض الليمون" جنوبي مدينة خان يونس.

وذكرت مصادر محلية أن الطفلة لورين عائد عروق (5 أعوام)، أصيبت جراء إطلاق نار من طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "كواد كابتر"، شمال شرقي مدينة غزة.

في غزة، أفادت المصادر بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة قبالة سواحل مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بشكل يومي، عبر القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يزيد معاناة المواطنين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 تموز/ يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" بشأن تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية، في أكثر من مناسبة، موافقتها على الخارطة، بينما تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
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