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حماس: قصف الجامعة الإسلامية بغزة جريمة حرب وانتهاك متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار

25 أكتوبر 2026 . الساعة 14:56 بتوقيت القدس
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حماس: قصف الجامعة الإسلامية بغزة جريمة حرب وانتهاك متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار

عدّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الغارات التي شنّها طيران الاحتلال "الإسرائيلي" على حرم الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، أثناء وجود الطلبة فيه، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة طلاب وإصابة آخرين، جريمة حرب، وامتدادًا لحرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال تواصل انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعّد عمليات القتل والقصف، عبر شن غارات يومية على الأحياء السكنية وخيام النازحين والمؤسسات المدنية.

وأضافت أن الاحتلال يستولي على مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" غربًا، ويمنع دخول المواد الغذائية الأساسية إلى القطاع، في تجاهل لالتزاماته بموجب الاتفاق، ولجهود الوسطاء والدول الضامنة وتعهداتهم.

ودعت "حماس" الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تحمّل مسؤولياتهم، والتدخل الفوري والضغط على الاحتلال لإلزامه بوقف جرائمه المستمرة بحق المدنيين، وإنهاء الحصار، وتوفير الإغاثة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون التجويع والقتل اليومي في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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