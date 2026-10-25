7 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة واستهداف الجامعة الإسلامية

استشهد 7 مواطنين، بينهم شقيقان، وأُصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينها غارتان استهدفتا حرم الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، جراء غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال على حرم الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة.

وأوضح مصادر محلية أن الشهداء من موظفي الجامعة الإسلامية، وهم: سامي باورد، وأشرف دحلان، وشادي أبو عطايا.

وفي وقت سابق، أُصيبت عدد من الطالبات، بعضهن وُصفت جراحهن بالخطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال حرم الجامعة الإسلامية.

كما استشهد المواطن فوزي سالم السواركة (54 عامًا)، إثر استهداف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين في محيط مستشفى حمد شمال غربي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهد الشقيقان نبيل أحمد أبو زايد (25 عامًا) وعلاء أحمد أبو زايد، جراء قصف قرب عيادة الياباني في محيط منطقة الصناعة شمالي مدينة خان يونس.

كما استشهد حمدان سلمان أبو عمرة (33 عامًا)، إثر قصف بطائرة مسيّرة "إسرائيلية" في منطقة المزرعة شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي الصادر الأحد، وصول 4 شهداء و14 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى وصول جثمان الشهيد إبراهيم أمين حسن أبو غرابة (33 عامًا)، بعد أسبوعين من اختطافه واستشهاده لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,551 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5,573، إضافة إلى انتشال جثامين 842 شهيدًا.

وبحسب البيانات، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان على قطاع غزة إلى 74,544 شهيدًا و175,692 إصابة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاستهدافات في مناطق متفرقة من القطاع، وسط أوضاع صحية وإنسانية صعبة تواجهها المستشفيات والطواقم الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين