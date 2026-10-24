شهيدان وإصابات جراء قصف وإطلاق نار في غزة

استشهد مواطنان، بينهما فتاة، وأُصيب آخرون، جراء غارة إسرائيلية وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدفا مناطق متفرقة من القطاع، في إطار خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن محمد عنان الرواغ وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط ملعب فلسطين بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي حادث منفصل، استشهدت الفتاة فاطمة أبو اللبن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل الذهب شمال غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت دبابات الاحتلال قذيفتين باتجاه منزلين مأهولين على شارع صلاح الدين، قرب مفترق الشجاعية شرقي المدينة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وإصابة عدد من المواطنين.

وشهد حي التفاح شرقي المدينة إطلاق نار مكثفًا من دبابات الاحتلال، بالتزامن مع تفجير صناديق مفخخة ألقتها طائرات مسيّرة إسرائيلية، قبل أن تعود قوات الاحتلال لتفجير صناديق مفخخة في المنطقة ذاتها.

وفي سياق متصل، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه ساحل مدينة غزة.

وفي شمالي القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمالي بلدة بيت لاهيا، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات غربي المدينة وشرقها.

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي المناطق الشرقية الواقعة بين مدينتي خان يونس ودير البلح، فيما شهد محيط جسر وادي غزة، شمال شرقي المحافظة الوسطى، إطلاق نار مكثفًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف وإطلاق النار والنسف في عدة مناطق من القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد ألف و538 شخصا، وإصابة 5 آلاف و498 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وقتل جش الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في غزة، أكثر من 74 ألف شخص، وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، وخلّفت الحرب دمارا واسعا طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين