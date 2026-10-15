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الصين: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية

15 أكتوبر 2026 . الساعة 16:54 بتوقيت القدس
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أكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة عدم تهميش القضية الفلسطينية.

جاء ذلك، حسب بيان وزارة الخارجية الصينية، خلال لقائه وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال وانغ يي إن القضية الفلسطينية يجب أن تظل حاضرة في الجهود الدولية، مؤكدًا موقف بكين الداعم للفلسطينيين.

وتدعم الصين إقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار حل الدولتين، بما يفضي إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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