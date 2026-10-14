بلدية خان يونس تطلق حملة لتنظيم شارع المحررات وتوفير أماكن بديلة للبسطات

أعلنت بلدية خان يونس إطلاق حملة ميدانية لتنظيم شارع المحررات، الممتد من دوار الأقصى حتى تقاطع شارع 5 شمالًا، بهدف إزالة العوائق التي تعرقل حركة المواطنين والمركبات.

وأوضحت البلدية، في إعلانها، الأربعاء، أن الحملة تُنفذ بالتعاون والتنسيق مع طواقم شرطة البلديات وشرطة المرور، وتشمل نقل بعض البسطات التي تتسبب في إغلاق الطريق وإعاقة حركة السير.

ودعت التجار وأصحاب الأكشاك إلى عدم إشغال الجزء المعبّد من الشارع، والالتزام بعرض بضائعهم ضمن الحدود المحددة لأماكن عملهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرةً إلى توفير مساحات بديلة مجانية في سوق السيد محمد الأسطل "سوق العجوة".

وأكدت البلدية أن الطريق حق عام للجميع، وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية وأخلاقية ووطنية، داعيةً المواطنين والتجار إلى التعاون مع الطواقم الميدانية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الممتلكات والمرافق العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين