الاحتلال يثبّت الاعتقال الإداري بحقّ الكاتب المقدسي راسم عبيدات

ثبّتت محكمة للاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الثلاثاء، قرار الاعتقال الإداري بحقّ الكاتب والصحافي المقدسي راسم عبيدات.

وظهر عبيدات الذي يبلغ من العمر 67 عاما، من بلدة جبل المكبر، مثقلا بالتعب، ومقيّدا بالأغلال، أثناء اقتياده إلى المحكمة، لتثبيت قرار اعتقاله الإداري لمدة 6 أشهر، بعد تحويله إلى الاعتقال الإداري في أيلول/ سبتمبر الماضي.

واعتقلت قوات الاحتلال عبيدات في 27/9/2026، عقب اقتحام منزله في بلدة جبل المكبر.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، من دون توجيه لائحة اتهام بحقه.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة والقدس، اقتحامات إسرائيلية يومية تتخللها اعتقالات ومداهمات للمنازل، بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين، بهدف تهجير الأهالي قسرا.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 9 آلاف و350 أسيرا، بينهم 350 طفلا، ويعاني الأسرى، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى استشهاد العشرات.

المصدر / فلسطين أون لاين