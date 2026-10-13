الشرطة المجتمعية بغزة تنهي خلافات مالية بـ125 ألف دولار و206 آلاف شيكل

أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة غزة أربع قضايا خلافات مالية وتجارية بين مواطنين، بلغت قيمتها الإجمالية 125 ألف دولار و206 آلاف شيكل، عبر جهود التسوية والوساطة بين الأطراف.

وقالت الشرطة إن شرطة الرمال تمكنت، في القضية الأولى، من تسوية خلافات مالية بلغت قيمتها 176 ألف شيكل، بعد عقد اجتماعات مع الأطراف المعنية والاتفاق على تسديد المبالغ على دفعات وأقساط، مع تنظيم التعهدات اللازمة لضمان الحقوق.

وفي القضية الثانية، أنهت الشرطة المجتمعية في مركز شرطة الرمال خلافًا على محال تجارية بقيمة 100 ألف دولار، عقب شكوى تقدم بها أحد المواطنين بشأن الاستيلاء على محاله التجارية.

وأوضحت أن الشرطة تواصلت مع الطرفين واستمعت إلى أقوالهما، قبل التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم المحال التجارية للمشتكي، وإنهاء الخلاف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.

وفي القضية الثالثة، نجحت الشرطة المجتمعية في مركز شرطة الشجاعية في تسوية خلاف مالي بقيمة 25 ألف دولار، يتعلق بثمن بضاعة من المواد الغذائية، بعد الاتفاق على دفع مبلغ أولي وتسديد بقية المبلغ على أقساط، ما دفع المشتكي إلى التنازل عن شكواه.

كما أنهت الشرطة المجتمعية في مركز شرطة التفاح والدرج خلافًا ماليًا بقيمة 30 ألف شيكل، بعد التواصل مع الطرفين والاستماع إلى أقوالهما، والتوصل إلى اتفاق يقضي بتسديد كامل المبلغ، وتوثيق التسوية بتعهد وسند اتفاق وفق الأصول.

وأكدت الشرطة أن هذه التسويات تأتي في إطار جهود الشرطة المجتمعية لحل النزاعات بين المواطنين بالطرق التوافقية، والحفاظ على الحقوق والحد من الخلافات المالية والتجارية.

المصدر / فلسطين أون لاين