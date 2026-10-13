الاحتلال يواصل حرمان أسرى غزة في "سجن جانوت" من العلاج والرعاية الطبية

أكد مكتب إعلام الأسرى استمرار حرمان أسرى غزة في “سجن جانوت” من العلاج، وفي مقدمتهم المصابون خلال عملية القمع في السابع من أكتوبر، وسط تضييق شديد على الرعاية الطبية، وترك الأسرى يواجهون إصاباتهم وآلامهم دون تدخل طبي.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن أحد الأسرى يعاني كسرًا في الأضلاع وإصابة في الرأس جراء القمع الأخير، دون تقديم العلاج له، فيما حُرم أسير آخر يعاني كسرًا في ساقه المثبتة بصفائح معدنية من الحصول حتى على حبة مسكن، رغم طلبها.

وأشار إلى أن المصابين بمرض الجرب "السكابيوس" والفطريات يعانون حكة وآلامًا تحرمهم من النوم، في ظل شح العلاج ومواد التنظيف، والسماح بغسل الملابس مرة واحدة كل عشرة أيام، بوقت لا يكفي لجميع الأسرى، ما يفاقم تردي الأوضاع الصحية.

وأوضح أن الحرمان من العلاج يطال أيضًا أسرى يعانون أمراضًا مزمنة، بينهم أسير مصاب بالثلاسيميا وارتفاع ضغط الدم، لا يتلقى دواء الضغط، وقد فقد 50 كيلوغرامًا من وزنه منذ اعتقاله، وسط نقص الطعام وسوء نوعيته.

وحمّل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية عن تدهور صحة الأسرى، وطالب المؤسسات الدولية والصليب الأحمر بالتدخل العاجل لضمان علاج الأسرى المصابين والمرضى.

وقد كُشف النقاب قبل أيام عن تفاصيل الاعتداء على أسرى غزة داخل السجن يوم السابع من أكتوبر، بعدما تعرض الأسرى لهجوم من قوات خاصة إسرائيلية، استخدمت خلاله العصي والرصاص المطاطي والغاز ورذاذ الفلفل، كما استخدمت الكلاب البوليسية.

وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة قد أكدت أن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون، في ظل تدهور خطير ومتسارع في أوضاعهم الإنسانية والصحية، وتصاعد الانتهاكات الممنهجة بحقهم، “يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية”.

وتعتقل "إسرائيل" حاليًا أكثر من 9400 أسير، من بينهم 3324 معتقلًا إداريًا، و1316 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين”. ويتعرض هؤلاء لسياسات التنكيل والضرب والحرمان من أبسط مقومات الحياة، وقد اشتكى عدد منهم من تعرضهم لعمليات اغتصاب، كما يشتكون من قلة الطعام ورداءته. وبسبب هذه السياسات، ارتقى العشرات منهم شهداء منذ بدء حرب الإبادة على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين