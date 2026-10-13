رابط التسجيل.. الشؤون المدنية تفتح باب العودة من غزة إلى الضفة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الثلاثاء، فتح باب تسجيل البيانات للمواطنين الفلسطينيين من حملة هوية الضفة الغربية، الموجودين حالياً في المحافظات الجنوبية، والراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية.

ودعت الهيئة، في بيان، المواطنين المعنيين إلى تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط المرفق بالإعلان، مؤكدة أن التسجيل يتم حصرياً من خلاله.

وشددت على ضرورة متابعة المستجدات والتطورات المتعلقة بهذا الملف عبر منصاتها الرسمية فقط، محذرة من التعامل مع أي روابط أو مصادر غير رسمية بهذا الخصوص.

وطالبت المواطنين الراغبين بالعودة بضرورة إدخال بياناتهم بدقة عند التسجيل، لضمان صحة المعلومات المقدمة.

حملة هوية الضفة الغربية – نموذج العودة من غزة

المصدر / فلسطين أون لاين