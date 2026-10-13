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الاحتلال يهدم منازل ومنشآت زراعية في رهط بالنقب

13 أكتوبر 2026 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم منازل ومنشآت زراعية في رهط بالنقب

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منازل ومنشآت زراعية تعود لعائلة أبو قرشين في المنطقة الجنوبية من مدينة رهط بالنقب المحتل، في إطار عمليات الهدم المتواصلة التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن عمليات الهدم طالت منازل مأهولة ومنشآت زراعية، فيما أظهرت مشاهد من المكان جرافات الاحتلال وهي تهدم المباني وتسويها بالأرض، وسط انتشار لقوات الشرطة في محيط المنطقة.

ويأتي الهدم بعد يوم واحد من تدمير جميع منازل قرية الظاهرية شمال رهط، وتشريد نحو 300 شخص من أفراد عائلة أبو وادي، في تصعيد يفاقم معاناة الفلسطينيين في النقب.

وتتواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت في النقب في ظل أزمة سكن حادة يعاني منها الأهالي، بفعل سياسات التخطيط والقيود المفروضة على البناء، ما يهدد استقرار العائلات ومصادر رزقها، ويثير مخاوف من اتساع دائرة التشريد مع استمرار تنفيذ أوامر الهدم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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