الاحتلال يقتحم مقر "الضمير" وينشر قناصة في رام الله والبيرة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقر مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع انتشار قناصة في رام الله والبيرة، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والطواقم الصحفية.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال، ترافقها رافعتان، اقتحمت مدينة البيرة وحي الطيرة وبلدة سردا شمالي رام الله، وسيّرت آلياتها في الشوارع، كما اقتحمت المقر السابق المغلق لمؤسسة «الضمير» في المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تركت رسالة مكتوبة داخل المقر، أعلنت فيها المؤسسة «هيئة غير قانونية»، بزعم استغلال أموال الجمهور لخدمة تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، متوعدة بفرض «عواقب وخيمة» على أي تعامل معها أو مع التنظيمات التي أشارت إليها.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت مقر المؤسسة وصادرت محتوياته عام 2022، في خطوة تأتي ضمن استهداف المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان.

وتأسست مؤسسة «الضمير» أواخر عام 1991، بهدف متابعة قضايا حقوق الإنسان ودعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومناهضة التعذيب من خلال الرصد والمتابعة القانونية وتنظيم حملات التضامن.

وفي مدينة رام الله، أفادت مصادر صحفية بانتشار قناصة تابعين لجيش الاحتلال في عدة مواقع، بينها منطقة مقابل مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما أطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والطواقم الصحفية وسط المدينة، دون الإبلاغ عن إصابات حتى لحظة إعداد الخبر.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من عدة جهات، بينها محيط مستوطنة «بيت إيل» ومنطقة الطيرة، بمشاركة شاحنات وناقلات جند وقوة من الشرطة، وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة.

وفي سياق متصل، تمركزت قوة من جيش الاحتلال قرب مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله، قبل أن تقتحم ساحته بتعزيزات عسكرية وتنشر قناصة عند مداخله، وفق مصادر محلية، التي أفادت بأن القوات منعت الدخول إلى المجمع أو الخروج منه.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات