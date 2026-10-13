الطبيب الأسير مروان الهمص يتعرض للضرب والتقييد بحضور "بن غفير"

كشف مكتب إعلام الأسرى النقاب عن تفاصيل الاعتداء على الكادر الطبي المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً تعرض الطبيب مروان الهمص للضرب والتقييد المباشر بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في معتقل "جانوت" بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح المكتب، في بيان، الثلاثاء، أن الطبيب الهمص واجه استفزازات الوزير المتطرف بثبات، مؤكداً أداءه لواجب المهني والإنساني تجاه المرضى والمصابين رغم كافة أشكال الترهيب.

وأفاد بأن الطبيب الهمص يعاني حالياً من كسور وآلام حادة في الظهر جراء التنكيل والضرب، وهو بحاجة ماسة ومباشرة للتدخل الطبي والعلاج اللازم، مشيراً إلى أن عمليات القمع والتنكيل التي شهدها يوم 7 أكتوبر كانت الأشد والأشرس بحق أسرى قطاع غزة في معتقل "جانوت".

وطالب "إعلام الأسرى" بالتدخل الدولي العاجل لحماية الدكتور مروان الهمص وكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتوفير العلاج الفوري لهم، محصّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: