فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة ثلاثة شبان جراء دهسهم من قبل الاحتلال غرب جنين

الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ نهاية 2022 والنفط يتراجع

أسطورة ليفربول يطالب بتجريد مانشستر سيتي من ألقابه

ليبرمان: نتنياهو قد يهاجم إيران أو حماس أو حزب الله قبل الانتخابات

الشيباني: "إسرائيل" تسلح مجموعات بالسويداء وتحاول زعزعة استقرار سوريا

نتنياهو يتعهد بمنع عودة سكان مخيم طولكرم في الضفة الغربية

مسؤول سابق بـ"الفاو": الحديث عن تجويع "إسرائيل" لغزة كلفني منصبي

تقرير: نتنياهو بحث مع ترامب مهاجمة إيران قبيل الانتخابات الإسرائيلية

4 دول غربية تضغط على السلطة للتراجع عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية

"التنمية" تحذير من غرق 300 ألف عائلة في غزة مع حلول الشتاء

الطبيب الأسير مروان الهمص يتعرض للضرب والتقييد بحضور "بن غفير"

13 أكتوبر 2026 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
...
الطبيب الأسير مروان الهمص

كشف مكتب إعلام الأسرى النقاب عن تفاصيل الاعتداء على الكادر الطبي المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً تعرض الطبيب مروان الهمص للضرب والتقييد المباشر بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في معتقل "جانوت" بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح المكتب، في بيان، الثلاثاء، أن الطبيب الهمص واجه استفزازات الوزير المتطرف بثبات، مؤكداً أداءه لواجب المهني والإنساني تجاه المرضى والمصابين رغم كافة أشكال الترهيب.

وأفاد بأن الطبيب الهمص يعاني حالياً من كسور وآلام حادة في الظهر جراء التنكيل والضرب، وهو بحاجة ماسة ومباشرة للتدخل الطبي والعلاج اللازم، مشيراً إلى أن عمليات القمع والتنكيل التي شهدها يوم 7 أكتوبر كانت الأشد والأشرس بحق أسرى قطاع غزة في معتقل "جانوت".

وطالب "إعلام الأسرى" بالتدخل الدولي العاجل لحماية الدكتور مروان الهمص وكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتوفير العلاج الفوري لهم، محصّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#سجون الاحتلال الإسرائيلي #إيتمار بن غفير #7 أكتوبر #د. مروان الهمص

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة