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شرطة خانيونس تنهي خلافين ماليين بقيمة 31 ألف شيكل

13 أكتوبر 2026 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

أنهت العلاقات العامة بشرطة خان يونس خلافين ماليين بين مواطنين، بقيمة إجمالية بلغت 31 ألف شيقل، بعد التوصل إلى تسويات رضائية تقضي بسداد المبالغ المستحقة وحفظ حقوق الأطراف.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالشرطة، في بيان، الثلاثاء، أن الخلاف الأول بلغت قيمته 18 ألف شيكل، وجرى حله بعد الاستماع إلى الطرفين والتوصل إلى اتفاق بسداد المبلغ المستحق فورًا.

وذكر أن القضية الثانية تعلقت بخلاف حول معاملات تجارية في الملابس بقيمة 13 ألف شيكل، انتهى بالاتفاق على تسديد المبلغ على دفعتين وتوقيع تعهدات بين الأطراف.

وأشار إلى أن تسوية الخلافين تأتي ضمن جهود الشرطة لمعالجة النزاعات بين المواطنين بالطرق الرضائية، وحفظ الحقوق وتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#الشرطة #السلم الأهلي #خلافات مالية

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