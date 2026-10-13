عدي الدباغ جاهز ونجم الزمالك السابق يحذر من بيعه

يستعد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ للعودة إلى حسابات الجهاز الفني لنادي الزمالك، قبل مواجهة الجيش الرواندي في البطولة الأفريقية، في وقت أثار فيه لاعب الزمالك السابق أحمد دويدار جدلًا بشأن احتمالية رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي المصري.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن الدباغ سيكون جاهزًا بصورة كاملة للمشاركة في مواجهة الجيش الرواندي، بعدما فضّل الجهاز الفني عدم الدفع به أساسيًا في مباراة القمة أمام الأهلي، بسبب معاناته من نزلة برد وعدم اكتمال جاهزيته البدنية للمشاركة منذ بداية اللقاء.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيكون متاحًا أمام الجهاز الفني قبل المواجهة الأفريقية، على أن يتحدد دوره في المباراة وفقًا للاحتياجات الفنية للفريق.

وكان الزمالك قد خسر أمام غريمه الأهلي بهدفين دون مقابل في الدوري المصري الممتاز، في نتيجة زادت الضغوط على الفريق قبل استحقاقه الأفريقي المقبل.

في المقابل، حذّر أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، من احتمالية التفريط في عدد من العناصر المؤثرة بالفريق، كاشفًا عن وجود توجه لبيع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ خلال شهر يناير المقبل، في ظل حاجة إدارة النادي إلى توفير السيولة المالية.

وقال دويدار، في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك لا ينبغي أن يُدار باعتباره مشروعًا استثماريًا يعتمد على بيع لاعبيه، بل نادٍ كبير ينافس على البطولات، ويتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة تنتظر منه مواصلة المنافسة وحصد الألقاب.

وأشار إلى أن الفريق تأثر برحيل عدد من العناصر المهمة، مستشهدًا بأسماء خوان بيزيرا وحسام عبد المجيد، إلى جانب الحديث عن إمكانية بيع الدباغ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، متسائلًا عن جدوى الاستغناء عن اللاعبين دون معالجة جذرية للأزمات المالية التي يعاني منها النادي.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن النادي سبق أن فرّط في ناصر ماهر ودونجا خلال الموسم الماضي، دون أن تنتهي أزماته المالية، معتبرًا أن استمرار بيع العناصر المؤثرة لا يمثل حلًا مستدامًا للمشكلات التي تواجه الإدارة.

وشدد دويدار على أن الحفاظ على القوام الأساسي للفريق يجب أن يكون أولوية لمجلس الإدارة، خصوصًا في ظل أزمة إيقاف القيد التي تحد من قدرة الزمالك على إبرام صفقات جديدة لتعويض اللاعبين الراحلين.

وتضع هذه التصريحات مستقبل المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في دائرة الاهتمام، بين حاجة الزمالك إلى الاستفادة من قدراته الهجومية في المنافسات المحلية والأفريقية، والضغوط المالية التي قد تدفع الإدارة إلى دراسة عروض لبيع بعض لاعبي الفريق.

وطالب دويدار مجلس إدارة الزمالك بالبحث عن مصادر مالية تضمن استقرار الفريق، بدلًا من الاعتماد على بيع اللاعبين المميزين، مؤكدًا أن جماهير النادي تنتظر المنافسة على البطولات، وليس تكرار سيناريو رحيل العناصر الأساسية مع كل فترة انتقالات.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين: