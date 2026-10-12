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"يونسكو" يعتمد بالإجماع قرارين لصالح فلسطين

12 أكتوبر 2026 . الساعة 19:42 بتوقيت القدس
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منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائتين، بالإجماع، قرارين بشأن فلسطين، يتعلق الأول بالأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والثاني بتنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.

ويتناول القراران حماية التراث الثقافي الفلسطيني، بما فيه المواقع التاريخية في القدس والخليل وبيت لحم، إلى جانب حماية المؤسسات التعليمية والثقافية، في ظل ما تتعرض له من تدمير وانتهاكات، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات "اليونسكو" ذات الصلة.

المصدر / باريس/ فلسطين أون لاين:
#يونسكو #التراث الفلسطيني #الأرض الفلسطينية المحتلة

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