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الشرطة المجتمعية بدير البلح تنهي خلافين ماليين بقيمة 247 ألف شيكل

12 أكتوبر 2026 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
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الشرطة المجتمعية

أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة الوسطى، قسم دير البلح، خلافين ماليين بين مواطنين، بلغت قيمتهما الإجمالية 247 ألف شيكل، بعد التوصل إلى تسويات توافقية بين أطراف النزاع.

وقالت الشرطة المجتمعية، في بيان اليوم الاثنين، إن الخلاف الأول بلغت قيمته 47 ألف شيكل، حيث جرى الاستماع إلى الطرفين والتوصل إلى اتفاق يقضي بسداد المبلغ المستحق، مع توقيع تعهد يضمن حقوقهما.

وأضافت أن القضية الثانية تعلقت بخلاف مالي بقيمة 200 ألف شيكل، انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تسديد المبلغ، وتوقيع التعهدات اللازمة لضمان تنفيذ التسوية.

وأكدت الشرطة أن هذه الجهود تأتي ضمن عملها على معالجة الخلافات المالية والاجتماعية عبر الحوار والوساطة، والوصول إلى حلول توافقية تحفظ حقوق الأطراف، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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