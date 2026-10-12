عادة يومية مع القهوة والشاي قد تكون قاتلة

حذرت دراسة علمية حديثة صدارة عن جامعة "أكسفورد" البريطانية من أن اعتياد شرب الشاي والقهوة بدرجات حرارة شديدة الارتفاع قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بنحو ثلاثة أضعاف، مؤكدة أن الخطر يكمن في درجة حرارة المشروب لحظة استهلاكه وليس في المكونات الطبيعية للشاي أو القهوة.

وأوضح الباحثون في الدراسة، التي نُشرت في مجلة (International Journal of Cancer) وشملت تحليل بيانات نحو 977 ألف مشارك، أن الأشخاص الذين يفضلون تناول المشروبات "شديدة السخونة" كانوا أكثر عرضة بـ 3.17 أضعاف للإصابة بـ "سرطان الخلايا الحرشفية" في المريء مقارنة بمن يفضلونها دافئة. كما أشارت النتائج إلى أن استهلاك 6 أكواب أو أكثر يومياً من السوائل المرتفعة الحرارة ارتبط بزيادة نسبية في الخطر قدرها 71%.

ويعود هذا التأثير إلى أن التعرض المتكرر والمستمر للحرارة العالية (التي تتجاوز 65 درجة مئوية) يؤدي إلى إحداث إصابات حرارية وتلف مستمر في الخلايا المبطنة للجدار الداخلي للمريء، مما يسبب التهابات وتغيرات في الأنسجة قد تتطور على المدى الطويل إلى أورام سرطانية. وكان تصنيف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية قد وضع المشروبات التي تُستهلك عند أعلى من 65 درجة مئوية ضمن قائمة العوامل "المحتمل إحداثها للسرطان".

وفي هذا السياق، أكدت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة عائشة صقر، أن تحذيرات الدراسة لا تدعو إلى التخلي عن الشاي والقهوة الغنيين بمضادات الأكسدة والكافيين، بل تركز على تصحيح نمط الاستهلاك، مشددة على أهمية ترك المشروبات الساخنة بضعة دقائق حتى تنخفض حرارتها وتصبح مريحة وآمنة قبل الشرب.

المصدر / الجزيرة