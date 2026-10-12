النفط يتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات الروسية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط توقعات بزيادة الإمدادات الروسية، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة لدى الطرفين، بالتزامن مع اتفاق أميركي روسي لتوريد كميات من الديزل إلى الأسواق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.54 دولار، أي بنسبة 1.47%، إلى 103.18 دولارات للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالمقدار نفسه، أو بنسبة 1.68%، إلى 90.31 دولارًا للبرميل.

وقال ترامب إن روسيا ستورد فورا أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى الأسواق الأميركية والعالمية، على أن تضيف 500 ألف طن في تشرين الثاني/نوفمبر، ومليون طن أخرى بعد ذلك. ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه الاستهلاك العالمي اليومي من الديزل من 29 مليون برميل، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وكان ترامب قد أعلن، الأحد، اتفاق موسكو وكييف على وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق، فيما لم تصدر موسكو تعليقًا بشأنه.

وقال كبير المحللين في شركة "كيه سي إم تريد"، تيم واترر، إن هذه التطورات خففت بعض الضغوط الفورية على الإمدادات، لكنه أشار إلى استمرار الشكوك بشأن مدى الالتزام بوقف إطلاق النار واستمراره، ما قد يحد من تراجع الأسعار ما لم تظهر مؤشرات أوضح على صموده.

وفي سياق متصل، دعا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الدول الأعضاء إلى تقييم الحاجة للإفراج عن كميات إضافية من الديزل، وحث الدول التي لم تستكمل تسليم الكميات التي تعهدت بها على تسريع توريدها، مع إعطاء الأولوية لهذه المادة.

ورغم التراجع، واصلت التوترات في الشرق الأوسط دعم أسعار خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية التي تهدد إمدادات الطاقة وحركة الشحن البحري.

وأعلنت حركة أنصار الله "الحوثيون" مسؤوليتهم عن هجوم وقع السبت على مطار الرياض الدولي، وأسفر، بحسب النص، عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، فيما أفادت السلطات السعودية بوقوع إصابات في هجوم جديد على المطار الأحد.

وقال ترامب إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، في سياق الحرب الأوسع المرتبطة بالمواجهة مع إيران، التي بدأت بهجمات أميركية وإسرائيلية في شباط/فبراير.

وتزايدت كذلك المخاوف بشأن سلامة ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، بعدما أُبلغ عن هجمات إضافية خلال الشهر الجاري، بما يهدد بتقويض تعافي صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط الذي شهدته الأسواق في أيلول/سبتمبر.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة قرب مرسى في صحار بسلطنة عُمان، فيما لحقت أضرار بناقلة أخرى جراء مقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.

المصدر / وكالات