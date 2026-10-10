استشهاد طفلة وإصابة مواطن بنيران الاحتلال في غزة

استشهدت طفلة متأثرة بجراحها، وأُصيب مواطن بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن الطفلة شهد عبد الرزاق النجار (6 سنوات) استشهد فجر اليوم متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال داخل خيمتها غربي مدينة غزة.

وأطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر»"نيرانها بكثافة باتجاه المواطنين في منطقة ساحة غزة شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرقي المدينة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار من الآليات العسكرية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه شرقي المدينة، فيما أطلقت رافعة عسكرية إسرائيلية النار في المنطقة ذاتها، وأُطلقت قنابل إنارة في أجواء المدينة.

وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مخيم جباليا، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه ساحل غربي مدينة غزة.

وفي خانيونس، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بكثافة شمالي مدينة خانيونس، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار باتجاه ساحل المدينة، بالتزامن مع إطلاق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه بكثافة شرقي خانيونس.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة صوب منازل المواطنين شرقي مخيم المغازي، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة دير البلح.

المصدر / فلسطين أون لاين